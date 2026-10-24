Russie : Pezeshkian doit retrouver Poutine à Moscou lors du sommet sur le gaz

Moscou accueillera le mardi 27 octobre 2026 le huitième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), auquel le président iranien Masoud Pezeshkian doit participer avant de s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine. En effet, l’ambassadeur d’Iran en Russie, Kazem Jalali, a annoncé ce déplacement le 24 octobre et a précisé que Téhéran en réglait encore les détails : « Nous coordonnons actuellement les détails de ce voyage ».

Selon toute vraisemblance, les deux dirigeants aborderont, entre autres, la coopération économique et commerciale, avec le corridor Nord-Sud, la sécurité énergétique mais aussi des l « questions de géopolitique ».

Une rencontre voulue par Moscou

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait indiqué le 19 octobre, lors d’une visite à Téhéran, que Vladimir Poutine souhaitait voir Masoud Pezeshkian à l’occasion de ce sommet. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, avait ensuite annoncé des discussions entre les deux capitales la semaine suivante, en présence des deux présidents.

Pour information, le sommet réunira les chefs d’État et de gouvernement des pays membres. À l’ordre du jour figurent l’évolution des marchés mondiaux du gaz, la coopération entre exportateurs et la place du gaz naturel dans l’économie mondiale.

Rappelons que le FPEG a été fondé en 2001 à Téhéran et son siège se trouve à Doha, au Qatar. L’organisation a pris son statut actuel le 23 décembre 2008, lors d’une réunion ministérielle à Moscou. Elle compte douze membres à part entière : l’Iran, la Russie, l’Algérie, la Bolivie, l’Égypte, la Guinée équatoriale, la Libye, le Nigeria, le Qatar, Trinité-et-Tobago, les Émirats arabes unis et le Venezuela.

Des rencontres régulières depuis 2024

Les deux présidents se sont déjà vus à plusieurs reprises. Masoud Pezeshkian s’était rendu à Kazan en octobre 2024 pour le sommet des BRICS, puis à Moscou le 17 janvier 2025 sur invitation de Vladimir Poutine. Leur dernière rencontre remonte au 1er septembre 2026, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Bichkek, au Kirghizistan.

Début octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à participer à une médiation pour mettre fin à la guerre déclenchée en février par les États-Unis et Israël. Les négociations entre Washington et Téhéran sont au point mort depuis plusieurs mois. Les États-Unis et Israël menacent de reprendre leurs frappes contre l’Iran.