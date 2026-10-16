Russie : Poutine confie les actifs de cinq groupes occidentaux à un ex-combattant en Ukraine

Vladimir Poutine a signé, jeudi 15 octobre, un décret qui place les actifs russes de cinq groupes industriels occidentaux sous gestion temporaire. Parmi les entreprises concernées figurent le français Tarkett, le belge Ontex Ru et l’allemand Menshen. Derrière cette société se trouve Marat Mirkhaidarov, 47 ans, ancien vice-gouverneur de la région de Zabaïkalsk qui s’est également engagé dans les combats en Ukraine début 2024, au sein de l’unité Akhmat.

Le décret signé hier jeudi par Vladimir Poutine confie la gestion de ces actifs à Tsentr Kapital Management Company. Selon le média russe RBC, qui s’appuie sur les données du registre du commerce, cette société basée à Moscou a été créée en février 2026 appartient à Marat Mirkhaidarov, 47 ans, ancien vice-gouverneur et chef de cabinet de la région de Zabaïkalsk, dans l’Extrême-Orient russe.

Ancien responsable régional, Marat Mirkhaidarov a également pris part à la guerre en Ukraine. En effet, d’après le média russe en exil Agentstvo, Mirkhaidarov s’est porté volontaire début 2024 pour combattre en Ukraine au sein de l’unité Akhmat, une formation tchétchène engagée aux côtés des forces russes. Interrogé vendredi par ce média, il a confirmé avoir participé aux opérations militaires et déclaré avoir reçu des décorations pour des actes de bravoure. Il a également fait part de ses inquiétudes pour sa sécurité et celle de sa famille après la publication de ces informations.

Des actifs occidentaux au cœur des tensions

Pour rappel, depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays européens ont immobilisé des avoirs russes et pris des mesures visant les intérêts économiques de Moscou. De son côté, le Kremlin justifie la mise sous gestion temporaire d’actifs d’entreprises occidentales en Russie par les mesures prises contre les avoirs russes à l’étranger, qu’il considère comme des représailles. Cependant, la gestion temporaire ne signifie pas automatiquement que les actifs ont été définitivement nationalisés.