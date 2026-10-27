Russie : Trump envisage de lever les sanctions contre la « caisse noire » de Poutine

Washington étudie la possibilité de lever les sanctions visant le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), dirigé par Kirill Dmitriev, émissaire de Vladimir Poutine pour la coopération économique internationale. Présenté par Washington comme la « caisse noire » du président russe, ce fonds est au cœur d’un dossier lié au diesel. Le New York Times a révélé l’information le 27 octobre 2026. Cette réflexion intervient alors que Moscou veut faciliter l’envoi de diesel russe vers les États-Unis. Le fonds pourrait organiser les paiements et régler les blocages financiers liés aux transactions.

Pour rappel, le 9 octobre, Trump a annoncé avoir conclu un accord pour obtenir du diesel russe, après un appel avec Poutine. Une licence temporaire a été accordée par le Trésor américain autorisant la fourniture de diesel russe, avec une suspension des sanctions jusqu’en avril 2027 pour les cargaisons chargées. Cette décision a été justifié par la volonté de faire baisser les prix du carburant avant les élections de mi-mandat du 3 novembre.

Un fonds sanctionné depuis 2022

Le RDIF avait été sanctionné en février 2022 par l’administration de Joe Biden, après le début de la guerre en Ukraine. Mi-octobre, lors du Russian Energy Week à Moscou, Kirill Dmitriev a affirmé que le Trésor américain avait demandé au fonds qu’il dirige de « faciliter les paiements et résoudre les questions tactiques ». Il a reconnu que « des séances de réflexion sont déjà en cours sur la manière de lever ces sanctions ». Aucune décision définitive de retrait des sanctions contre la « caisse noire » de Poutine n’a été annoncée à ce jour.