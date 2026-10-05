Russie: Zelensky espère que Trump réussira à organiser une réunion trilatérale

Quel sera l’épilogue de la Guerre entre la Russie et l’Ukraine ? Voilà plus de quatre ans maintenant que ce conflit perdure et bien malin celui qui pourra donner une date de cessation des hostilités. Depuis 2022, la communauté internationale a enclenché divers mécanismes pour résoudre ce conflit mais sa complexité rend la tâche difficile. Les USA se sont impliqués dans le dossier afin de trouver des pistes de sortie de crise.

Ce dimanche 04 Octobre, nous avons annoncé que le président ukrainien Zelensky a notifié que Washington prévoit d’organiser une réunion trilatérale avec la Russie. Le mois d’Octobre est annoncé et il pourrait constituer une avancée dans la résolution du conflit. Cette rencontre, qui réunirait des représentants américains, ukrainiens et russes doit permettre de remettre le dialogue au centre des discussions « Nous prévoyons que la partie américaine réussira à organiser une réunion trilatérale en octobre », a déclaré Zelensky sur sa page X. Le président ukrainien assure que son équipe est prête à participer à cette rencontre, mais souligne que la Russie doit également être disposée à s’engager dans ce format.

Les USA face à un défi

Le président ukrainien était favorable à des discussions techniques avant la fin du mois d’octobre. Il avait également évoqué les Émirats arabes unis ou tout autre pays proposé par les États-Unis comme lieu possible. Récemment sur sa page X, Zelensky a de nouveau évoqué les préparatifs. Selon lui, aucun obstacle ne se présente du côté ukrainien. D’après ses dires, il revient désormais aux américains de poursuivre les préparatifs et de s’assurer de la participation russe.

La Russie et l’Ukraine prêtent à mettre balle à terre ?

Volodymyr Zelensky estime que la Russie ne montre pas encore la même volonté de revenir à la table des négociations. Il accuse Moscou de rester concentrée sur les frappes contre l’Ukraine et sur des activités de déstabilisation en Europe. Pour le dirigeant ukrainien, l’enjeu consiste donc à convaincre Moscou de passer de l’escalade à des « étapes réelles » vers la diplomatie. De leurs côtés, les américains cherchent à faire avancer des discussions sur une éventuelle trêve visant les infrastructures énergétiques. La question pourrait faire partie des sujets abordés lors d’une future réunion trilatérale. Reste désormais à savoir si l’administration Trump parviendra à réunir les trois parties au cours du mois d’octobre.