Rwanda : les USA sanctionnent le ministère de la Défense pour son soutien présumé au M23

Les relations entre les États-Unis et le Rwanda viennent de prendre une tournure particulière. Ce 28 octobre Washington a annoncé des sanctions contre le ministère rwandais de la Défense. En effet, les américains accusent cette institution d’avoir contribué au soutien militaire apporté au Mouvement du 23 Mars (M23) dans la crise avec la RDC.

Une autre institution cette fois ci financière et toujours rwandaise dénommée Zigama Credit and Savings Society, est également visée par décision américaine. L’annonce a été faite par l’Office of Foreign Assets Control qui est l’organisme du département américain du Trésor chargé de l’application des sanctions économiques. Les USA ont-ils pesé le pour et le contre avant de prendre cette décision ? La position de Washington est sans équivoque.

Les USA en mode gendarme

Les autorités américaines estiment que le ministère de la Défense rwandais aurait joué un rôle dans le déploiement de soldats rwandais dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où ils auraient mené des incursions aux côtés des combattants du M23. Selon la partie américaine, le Rwanda aurait appuyé les rebelles du M23 avec des armes, des formations et de la logistique. Et la société Zigama Credit and Savings Society ? Pourquoi elle s’est retrouvée dans le collimateur des USA ? Il semblerait que la structure financière travaille avec les services de sécurité rwandais.

Selon les informations diffusées le Trésor américain, Zigama Credit and Savings Society aurait facilité des paiements destinés à l’achat d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires. Ce n’est pas tout L’institution est accusée d’avoir facilité le transport vers le Rwanda d’or extrait de zones de l’est de la RDC contrôlées par le M23. Les autorités américaines ont mis en branle leur machine de répression économique et voici ce à quoi le ministère de la Défense rwandais et Zigama Credit and Savings Society s’exposent.

Les sanctions prévoient le blocage des avoirs qui relèvent de la juridiction américaine. De plus, les transactions réalisées par des personnes américaines impliquant ces entités sont en principe interdites. Washington a joué et continue de jouer un rôle important dans la résolution du conflit entre le Rwanda et la RDC. Washington ne lésine sur aucun moyen pour faire respecter les accords de paix signés en décembre 2025.