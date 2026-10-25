Selon Fars, l'Iran menace les bases allemandes de la région en cas d'intervention de Berlin

Les bases allemandes du Moyen-Orient entrent dans le viseur de Téhéran. Ce Dimanche 25 octobre 2026, l’agence iranienne Fars a affirmé que l’Iran avait mis en garde l’Allemagne en cas d’engagement ouvert dans une action militaire contre la République islamique, toutes les installations liées à l’armée allemande dans la région deviendraient des « cibles légitimes ». Fars a aussi évoqué une montée d’« activités anti-iraniennes » attribuées à l’Allemagne.

Téhéran aurait en outre fait appelé, par plusieurs canaux, l’Allemagne à cesser de « harceler » les Iraniens installés sur son territoire.

Une semaine de tensions entre Berlin et Téhéran

Cette mise en garde intervient après plusieurs jours de tension diplomatique. En effet, le 15 octobre, la cour régionale supérieure de Hambourg a condamné deux hommes vivant au Danemark pour espionnage et préparation d’attentats. Le principal accusé, Ali S., a écopé de huit ans et demi de prison, son complice Tawab M. de quatre ans et demi. Les juges ont estimé qu’ils avaient surveillé Josef Schuster, président du Conseil central des juifs d’Allemagne, et Volker Beck, à la tête de la Société germano-israélienne. Selon les procureurs, le premier agissait sur instruction de la Force Al-Qods, branche extérieure des Gardiens de la révolution.

Le 19 octobre, le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur d’Iran: « Nous ne tolérons pas les attaques contre la vie juive, nulle part, et certainement pas en Allemagne ».