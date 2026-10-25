Sénégal : le Premier ministre accuse Pastef d'« obstruction » et la majorité riposte

Le Premier ministre sénégalais Ahmadou Al Aminou Lô a accusé, dimanche 25 octobre 2026 à Dakar, les députés de Pastef de bloquer la loi de finances rectificative, deux jours avant la plénière. « Il y a une différence entre l’obstruction du travail du Gouvernement et l’amendement. Ce que nous voyons, c’est de l’obstruction… Ne punissez pas le peuple. Présentez vos amendements » a-t-il déclaré. Poir rappel, la commission des Finances avait rejeté le texte vendredi, tout comme deux amendements de l’exécutif.

Ahmadou Al Aminou Lô a invoqué l’article 82 de la Constitution, qui reconnaît aux députés le droit d’amender: « Nous leur demandons de formuler les amendement…s Quand on fait de l’obstruction, on ne fait pas de l’ouverture ».

Il a toutefois adressé un message à Ousmane Sonko, président de l’Assemblée et de Pastef : « Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des adversaires. L’exécutif et le législatif doivent dialoguer ».

Le parti a répliqué une heure plus tard, lors de son point de presse à la Résidence Serigne Abass Sall. La première réponse est venue du député Amadou Ba qui lui a demandé de « se concentrer sur l’essentiel », car la question « ne le concerne pas ». Il lui a aussi demandé de cesser ses « menaces » et de rendre public tout dossier qu’il détiendrait contre Sonko.