Sommet Russie-Afrique : Goïta et Mahama déjà à Moscou, Ibrahim Traoré délègue son Premier ministre

À deux jours de l’ouverture du troisième Sommet Russie-Afrique, plusieurs dirigeants africains sont déjà arrivés à Moscou. En effet, le Mali et le Ghana y sont représentés par leurs présidents, tandis que le Burkina Faso a dépêché son Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le ballet diplomatique s’accélère dans la capitale russe. Le président de la Transition du Mali, le général d’armée Assimi Goïta, est arrivé lundi 26 octobre 2026 à Moscou pour participer au troisième Sommet Russie-Afrique, selon un communiqué de la Présidence malienne relayé par l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP).

À l’aéroport international Vnoukovo, le dirigeant malien a été accueilli par les autorités russes. Des membres du gouvernement malien, l’ambassadeur du Mali en Russie ainsi que des représentants de la diaspora malienne étaient également présents lors de son accueil. Durant son séjour, Assimi Goïta doit prendre part aux travaux du sommet et s’entretenir avec le président russe, Vladimir Poutine, selon la Présidence malienne.

Le président ghanéen John Dramani Mahama est également arrivé à Moscou. D’après le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, le chef de l’État espère rencontrer son homologue russe en marge des travaux. Ces arrivées s’ajoutent à celles de la vice-présidente ougandaise, Jessica Rose Epel Alupo, et du président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa. Par ailleurs, il convient de préciser que d’autres dirigeants africains sont attendus dans la capitale russe.

Le Burkina Faso représenté par son Premier ministre

Du côté du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré ne fait pas personnellement le déplacement. En effet, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a quitté Ouagadougou lundi pour représenter le chef de l’État au sommet prévu les 28 et 29 octobre, ainsi qu’au Forum économique et humanitaire organisé en marge de l’événement.

Pour rappel, cette rencontre constitue la troisième édition du Sommet Russie-Afrique, après celles de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023. Elle vise à consolider les relations politiques, économiques et diplomatiques entre Moscou et les pays africains. Les discussions doivent notamment porter sur le commerce, les investissements, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, les nouvelles technologies, l’éducation et la coopération sécuritaire.