Soupçonné d'espionnage, un français arrêté en Guinée équatoriale

En Guinée Equatoriale, un ressortissant français a été arrêté pour des soupçons d’espionnage et de liens avec un mouvement d’opposition en exil. L’information a été rapportée par la télévision d’État (TVGE). D’après la chaîne, l’homme, présenté comme un ex-militaire, aurait attiré l’attention des autorités en raison de ses déplacements dans des zones frontalières. Il lui est aussi reproché d’avoir entretenu des contacts avec des membres de l’opposition.

Selon des sources proches du dossier, l’interpellation du ressortissant français a eu lieu à Bata, la capitale économique de la Guinée Equatoriale. A l’heure actuelle, les autorités cherchent à déterminer les raisons de sa présence sur le territoire équato-guinéen et la nature de ses activités.

Des cartes frontalières au centre des soupçons

D’après TVGE, les enquêteurs auraient retrouvé des cartes et des croquis représentant des zones situées aux frontières de trois pays que sont la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Les autorités s’intéressent également à des échanges téléphoniques qui auraient eu lieu entre le présumé ancien militaire français et un membre de la Coalition pour la restauration d’un État démocratique, qui est un mouvement d’opposition. Rappelons que Malabo a classé ce mouvement comme groupe terroriste.

Pour le moment, il n’y a pas d’informations claires qui permettent d’établir que le ressortissant français se livrait à des activités d’espionnage. Il faudra attendre les jours à venir pour avoir de plus amples informations. L’arrestation du citoyen français ne vas pas arranger les relations entre Paris et Malabo. En effet, cela fait quelques années maintenant que le courant ne passe pas bien entre les deux pays. La justice française a eu à sanctionner des dirigeants dans l’affaire des biens mal acquis et cela a contribué à crisper les positions entre la France et la Guinée Equatoriale.