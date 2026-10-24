Trappes : le suspect aurait ciblé les « Noirs et arabes » pour venger les commerces pillés

Le suspect des fusillades survenues dans les Yvelines aurait expliqué aux policiers avoir voulu venger les commerçants victimes de pillages le 17 octobre.

Selon Le Monde, Kevin T., 39 ans, aurait déclaré aux enquêteurs avoir voulu venger les commerçants victimes des pillages du 17 octobre en ciblant des personnes « noires » et « arabes ». Par ailleurs, toujours selon la même source une perquisition menée à son domicile, situé à Plaisir, dans les Yvelines, a permis aux enquêteurs de découvrir un exemplaire de Mein Kampf, l’ouvrage écrit par Adolf Hitler.