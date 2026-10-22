Trump dit avoir tenté de rebaptiser l'océan Atlantique à son nom, Google aurait refusé

Le président américain Donald Trump a affirmé, le 16 octobre 2026 lors d’un meeting de campagne à Dalton, en Géorgie, avoir demandé à Google de rebaptiser l’océan Atlantique « océan Trump ». « J’ai appelé Google Maps pour changer le nom de l’océan Atlantique en océan Trump », a-t-il lancé devant ses partisans. Selon son récit, le patron du groupe, Sundar Pichai, a aussitôt refusé : « Non, non, non. Cette fois, je ne le fais pas… Les océans sont différents, monsieur. Ils couvrent beaucoup de pays. Ne nous demandez pas de faire ça ». Trump en a donc conclu : « On va probablement laisser tomber. Gardons l’océan Atlantique ».

Après le golfe d’Amérique, une série de changements de noms

Cette anecdote n’est pas isolée puisque Trump avait rebaptisé le golfe du Mexique « golfe d’Amérique » par décret en 2025, puis le lac Ontario « lac America » en août 2026. Ainsi, pour le golfe, l’entreprise avait précisé que les Américains verraient « golfe d’Amérique » et les Mexicains « golfe du Mexique ».