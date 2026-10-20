Violences en France : Trump prédit que Paris deviendra « une ville musulmane »

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi 19 octobre 2026, devant la presse à la Maison-Blanche, que Paris allait changer de nature à cause de l’immigration. « Paris sera très bientôt une ville musulmane, et ce n’était pas ce qui était prévu », a-t-il lancé. Il a aussitôt visé le président français Emmanuel Macron, en ces termes : « Je lui ai dit il y a longtemps : tu fais une grosse erreur en France, en laissant tout le monde venir de partout. Le monde entier s’y est retrouvé. »

Dans la vidéo diffusée par CNN, Trump présente la politique migratoire française comme la cause directe des troubles. En outre, Il juge que Macron a commis « une énorme erreur » et affirme lui avoir demandé de fermer les frontières dès leur première rencontre. « C’est un ami à moi… Ses frontières sont un problème. » finit-il par tempérer.