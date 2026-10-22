Trump traite LeBron James de « honte totale » après son attitude pendant l'hymne américain

Le président américain Donald Trump a réclamé des excuses à LeBron James jeudi 22 octobre 2026, dans un message publié sur Truth Social. En effet, il reproche à la star des Sixers de Philadelphie son attitude pendant l’hymne national, lors d’un match disputé aux États-Unis. « Pendant l’écoute de notre hymne national, LeBron James manque de respect à notre pays ! J’ai dit dès le début qu’il n’était pas bon, une HONTE TOTALE. LeBron James devrait présenter ses excuses à tous ces grands guerriers et héros américains morts pour le drapeau américain et pour tout ce que notre pays représente ! » a déclaré le président américain. Ces mots prolongent une opposition ancienne entre le chef de l’État et le basketteur, et ce n’est pas la première fois que Trump s’en prend aux joueurs de la NBA à propos de l’hymne.

Le président a joint à son message une vidéo dans laquelle on voit LeBron James debout dans la file de ses coéquipiers, qui balance les bras comme à l’échauffement et mime des gestes de tir pendant que l’hymne est chanté. Rappelons que le joueur évolue depuis peu avec les Sixers avec lesquels il a fait ses débuts officiels mardi. La rencontre s’est soldée par une victoire 106-100 contre les Knicks de New York, tenants du titre.

Le précédent de 2020 sur les genoux posés pendant l’hymne

Le sujet de l’hymne revient souvent dans les prises de position de Trump contre les sportifs. En effet, en août 2020, lors de la reprise de la saison de NBA, il avait déjà critiqué les joueurs qui mettaient un genou à terre. « Je trouve ça honteux. (…) Quand je vois des gens s’agenouiller pendant le jeu, manquer de respect à notre drapeau et à notre hymne national, ce que je fais, personnellement, c’est éteindre le match. » avait-il déclaré.

Rappelons que les joueurs expliquaient que ce geste servait à dénoncer les violences policières et l’injustice sociale, et non à insulter le drapeau, l’armée ou le pays. James avait répondu après une défaite 105-86 contre le Thunder d’Oklahoma City, dans la bulle d’Orlando : « Je ne pense pas vraiment que la communauté du basket soit triste de perdre son audience, de le voir regarder les matchs. »

Interrogé ce jour-là sur la phrase de Trump selon laquelle personne n’avait fait plus pour la communauté noire que lui, à part peut-être Abraham Lincoln, James avait souri avant de répondre : « Vous essayez de me faire rire, là ? Je vous en remercie. »