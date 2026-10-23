Ukraine : Poutine conditionne la reprise des négociations à un accord définitif, pas à un cessez-le-feu temporaire

La Russie n’acceptera de reprendre les négociations sur l’Ukraine que si elles visent un règlement final, a déclaré le président russe Vladimir Poutine jeudi 22 octobre 2026 à la télévision d’État, selon l’agence TASS. Le président russe a ainsi écarté toute trêve provisoire et s’est dit prêt à relancer le format à trois avec Kiev et Washington.

« L’objectif de ces pourparlers sera d’examiner les moyens d’assurer la sécurité de l’Ukraine et de la Russie après la conclusion d’accords de paix, et il doit s’agir d’accords définitifs, non de quelconques cessez-le-feu temporaires. Nous sommes prêts à reprendre ces consultations pour atteindre cet objectif », a affirmé Poutine.

Une annonce faite la veille à Saint-Pétersbourg

Rappelons que le principe de cette reprise avait été communiqué le 21 octobre par le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. Poutine venait de recevoir l’émissaire américain Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg, pendant environ trois heures, leur neuvième rencontre.

Ouchakov a indiqué que Moscou acceptait « en principe » de relancer les pourparlers trilatéraux après le 10 novembre sur « un système de sécurité pour la Russie et l’Ukraine après la fin du conflit ». Si tout se passe bien, une session pourrait se tenir à Abou Dhabi vers la mi-novembre, le premier round depuis février, après trois rencontres début 2026 à Abou Dhabi et à Genève.

Toutefois, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que Poutine examinerait les propositions transmises et que rien n’était encore acté. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré soutenir la proposition et espérer des discussions début novembre après sa rencontre avec Witkoff à Oslo la veille, avec plusieurs dirigeants européens.

Les mesures américaines prises avant la rencontre

Plusieurs décisions du président américain Donald Trump avaient précédé cette visite. En effet, le 9 octobre, il avait annoncé un accord avec Poutine, conclu par téléphone, pour que la Russie livre du diesel au marché mondial. Dans le même temps, le Trésor américain avait alors suspendu les sanctions visant le diesel russe jusqu’en avril 2027, par une licence générale.

Outre cet accord, le 16 octobre, Trump a signé un décret suspendant les sanctions et droits de douane prévus par la loi Graham sur la Russie. Ces mesures qui devaient entrer en vigueur le 18 octobre, comprenaient des droits de douane pouvant atteindre 500 % sur les produits russes, dont le pétrole et le gaz. En colère, Zelensky a condamné cette suspension, tout comme plusieurs parlementaires américains, démocrates et républicains tout comme il avait déjà critiqué l’accord sur le diesel, parlant de trahison.