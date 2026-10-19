Guerre en Ukraine : Poutine propose un sommet à Trump et Xi Jinping, selon le WSJ

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a proposé à Donald Trump et à Xi Jinping de se retrouver le mois prochain pour parler de l’Ukraine, d’après le Wall Street Journal. En effet, le quotidien américain affirme que Moscou cherche « une issue à la guerre en Ukraine qui avantagerait Moscou », selon « des personnes au fait des discussions ». Le Kremlin avait déjà préparé le terrain, puisque son porte-parole Dmitri Peskov assurait début septembre que « la possibilité d’organiser un sommet trilatéral existe ». Reste à savoir si Washington suivra, alors que Trump multiplie les gestes envers Moscou.

Le lieu serait déjà tout trouvé. Le Kremlin viserait le sommet de l’APEC, prévu les 18 et 19 novembre à Shenzhen, en Chine, et Xi Jinping recevrait donc ses deux homologues sur son sol. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne serait pas invité, toujours selon le journal. Trump, lui, n’a pas donné son accord pour l’instant.

Selon le média américain, Poutine a lancé l’idée lors d’un appel avec Trump début octobre. Dans la foulée, le président américain a annoncé un accord qui permet de vendre du diesel russe aux États-Unis et sur les marchés mondiaux. Mais, ce geste n’est pas isolé, car Trump a aussi assoupli certaines sanctions contre la Russie. Plus tard, il a défendu ce choix tout en s’en prenant publiquement à Zelensky.

Rappelons que le contexte diplomatique reste bloqué. En effet, les derniers pourparlers entre l’Ukraine, la Russie et les États-Unis remontent aux 17 et 18 février 2026 à Genève, et ils n’ont pas repris depuis.