Un alligator tue un pêcheur de 71 ans, deuxième mort de ce type en Floride en 2026

Un alligator de 3,6 mètres a tué Steven Hamilton, un pêcheur de 71 ans, vendredi 16 octobre 2026 en Floride, aux États-Unis. Et pour cause, l’homme se tenait sur la berge du lac Apopka, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest d’Orlando. Selon la police locale, l’attaque a eu lieu vers 17 h. L’animal a ensuite été capturé et abattu par des trappeurs de la Commission de la faune et de la pêche de Floride (FWC), qui a précisé sa taille exacte : 3,6 mètres.

Pour information, les secours ont été appelés pour une possible attaque, mais ils n’ont pas pu s’approcher tout de suite de la victime. Le chef des pompiers de Winter Garden, Jose Gainza, explique que d’autres alligators évoluaient dans l’eau, ce qui a malheureusement compliqué l’intervention. Au final, le corps de Steven Hamilton a été retrouvé environ deux heures plus tard. Le capitaine Michael Mason, de la police de Winter Garden, affirme qu’aucun signalement n’avait été fait avant le drame. « Le lac Apopka compte des tonnes d’alligators, il n’est donc pas rare d’en voir dans cette partie de la ville… Soyez toujours attentifs à ce qui vous entoure. Restez toujours prudents. » a-t-il rappelé.

Rappelons que cette attaque est la deuxième mortelle dans l’État cette année. En juin, Brittany Clark, 31 ans, était morte après avoir été mordue par un alligator alors qu’elle se baignait dans une rivière du comté de Seminole. Outre ce drame, selon les données officielles de la Floride, 34 personnes ont été tuées par des alligators depuis 1948. Après la mort de la jeune femme, le représentant républicain Greg Steube a déposé une résolution au Congrès. Elle demande une étude sur les effets du statut protégé de l’espèce sur la capacité de la Floride à retirer les alligators jugés gênants des zones résidentielles et commerciales.