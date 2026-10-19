Un Brésilien vend tout pour rejoindre sa compagne, une femme générée par l'IA

Un maçon brésilien de 49 ans a parcouru plus de 2 000 kilomètres en bus pour retrouver une femme qui, au final, n’a jamais existé. Edimar Rocha Martins est arrivé le 11 octobre 2026 à Belo Horizonte, dans l’État du Minas Gerais, après deux jours de route depuis Imperatriz. La « compagne » qu’il croyait rejoindre était un personnage dont l’image et la voix ont été créées par intelligence artificielle.

Edimar suivait sur les réseaux sociaux un compte au nom de Jéssica Oliveira, aussi appelé Jéssica Fazendeira qui se disait divorcée. En outre, le compte réunit plus de 300 000 abonnés et fait la promotion de produits d’une plateforme de vente en ligne.

Le maçon échangeait avec ce profil en messages privés depuis plusieurs mois. Il affirme n’avoir jamais reçu de demande d’argent, ce qui l’a rassuré. Puis, après la mort de sa mère, il se sentait très seul et voyait dans cette relation l’espoir d’une nouvelle vie. Il est parti le 9 octobre avec des photos de la femme, mais sans adresse.

Une fois à Belo Horizonte, il a marché dans les rues en demandant si quelqu’un connaissait la femme, puis il s’est tourné vers une radio locale. C’est là qu’il a compris qu’elle n’existait pas. Il a expliqué à la TV Mirante avoir financé son voyage en se séparant de tous ses biens.

J’ai vendu toutes mes affaires, j’ai tout liquidé.

Sans ressources pour rentrer, il a reçu un billet de bus du service d’accueil des migrants de la mairie de Belo Horizonte, le 13 octobre. Il est revenu à Imperatriz le 15 octobre et loge depuis chez des proches. Le compte de « Jéssica Fazendeira » a entre-temps disparu des réseaux sociaux.

De retour chez lui, Edimar affirme ne pas regretter son voyage. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il annonce qu’il compte retourner à Belo Horizonte pour chercher une autre compagne.