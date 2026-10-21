Un éléphant échappe à tout contrôle pendant une fête, son soigneur gravement blessé en Inde (vidéo)

Un éléphant amené pour le Ramlila, grande fête hindoue qui met en scène la vie du dieu Rama, a semé la panique à Ramnagar, près de Varanasi, dans l’État de l’Uttar Pradesh, au nord de l’Inde, le dimanche 18 octobre 2026. En effet, l’animal a soulevé son soigneur prénommé Chaplu, avec sa trompe avant de le projeter violemment au sol. L’homme a été hospitalisé dans un état grave.

Un terrain bouclé et des experts appelés en renfort

D’après l’agence PTI, le responsable du commissariat de Ramnagar, Sanjay Mishra, a précisé que les faits se sont déroulés vers 10h30 sur le terrain de Panchvati, où le soigneur s’était rendu pour donner à manger à l’éléphant. Il a ajouté que l’animal est devenu incontrôlable sans prévenir et s’en est pris à l’homme. Le blessé a été transporté au centre de traumatologie de l’université hindoue de Bénarès. Les routes menant au terrain ont été fermées, et plus de 200 policiers et agents de l’administration ont été déployés autour de la zone.

Une équipe de quatre spécialistes du zoo de Gorakhpur devait rejoindre Varanasi. Selon la même source, elle apportait des médicaments, du matériel de secours et un fusil tranquillisant pour capturer l’animal sans risque. L’équipe travaille sous la supervision du médecin-chef du zoo, Yogesh Pratap Singh. L’éléphant a fini par être maîtrisé et conduit vers une zone forestière.

Pour rappel, le Ramlila est une représentation théâtrale populaire de l’épopée du Ramayana, l’un des grands textes de l’hindouisme, jouée en plein air pendant plusieurs semaines chaque automne et attire des foules de spectateurs. À Ramnagar, elle se tient depuis le XIXe siècle et figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2008. Pour le coup, les éléphants y ont une place traditionnelle.