Un militaire américain meurt lors d’une démonstration dans un stade au Texas

Un membre de l’armée de l’air américaine est mort samedi 17 octobre 2026 après avoir chuté lors d’une démonstration de rappel depuis le plafond de l’Alamodome, stade de San Antonio, au Texas. L’accident s’est produit avant la rencontre entre l’université UTSA et l’académie navale, à 19 h (heure locale), dans le cadre d’une cérémonie d’hommage aux forces armées et aux vétérans.

Ce drame en rappelle d’autres. En octobre 2024, à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, le pilote Charles Thomas « Chuck » Coleman avait péri dans l’écrasement de son appareil pendant un show acrobatique. Avec plus de dix mille heures de vol à son actif, il avait entraîné des acteurs du film Top Gun : Maverick. Ces événements relancent le débat sur la sécurité des démonstrations proposées au public.

Une cérémonie endeuillée

Le militaire faisait partie du 6e escadron d’entraînement au combat, détachement 2, a indiqué un porte-parole de la base aérienne de Nellis à la chaîne KSAT. Son identité n’est pas dévoilée. Selon des témoins, le militaire faisait partie d’un groupe de quatre personnes chargées de descendre des hauteurs du stade jusqu’au terrain. Pendant la descente, il aurait perdu le contrôle et serait tombé. Les secours sont intervenus sur la pelouse avant d’évacuer le blessé sur un brancard vers un hôpital, où il a succombé à ses blessures.

L’armée de l’air a confirmé le décès. L’université UTSA a exprimé sa tristesse et adressé ses pensées à la famille et aux camarades du militaire. La conférence américaine et la maire de San Antonio, Gina Ortiz Jones, ont aussi réagi. Le coup d’envoi du match a été retardé de dix minutes.