Un prêtre meurt en pleine messe après la chute d’une croix en Équateur

À Guayaquil, sur la côte équatorienne, une célébration religieuse a tourné au drame samedi 17 octobre 2026. Le curé de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours, le père Patricio Alfredo Sánchez Molinari, présidait la messe devant ses fidèles quand une croix en bois, ornée d’un Christ et de l’inscription INRI, s’est détachée du mur derrière lui. Elle l’a frappé à la tête, et le religieux s’est effondré au sol.

La messe qu’il présidait était retransmise en direct. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux et ont suscité une onde d’émotion. Membre de la congrégation du Très-Saint-Rédempteur, le père Sánchez Molinari n’a pas survécu à ses blessures. L’archidiocèse de Guayaquil a confirmé ce 18 octobre 2026, le décès du père Sánchez Molinari dans un message sur ses réseaux sociaux. Il y rend hommage à un prêtre qui avait servi la paroisse et la communauté. Les circonstances de la chute de la croix ne sont pas encore connues.