Un vendeur d'eau condamné à la prison à vie pour l'agression sexuelle d'un garçon de 7 ans au Kenya

Un tribunal du Kenya a condamné à la prison à vie Athumani Juma, un vendeur d’eau reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement un garçon de 7 ans dans le comté de Kwale selon un communiqué de La Direction des enquêtes criminelles (DCI) le 25 octobre 2026. En effet, le tribunal de Msambweni l’avait déclaré coupable le 5 octobre, après l’audition de cinq témoins de l’accusation. Selon la DCI, les faits remontent au 7 juin 2025 lorsque Juma avait attiré l’enfant chez lui, dans le village de Vivalani, en lui promettant des bonbons. La loi kényane sur les infractions sexuelles prévoit la réclusion à perpétuité lorsque la victime a 11 ans ou moins, ce qui explique la sévérité de la peine.

L’enfant avait été menacé de représailles s’il parlait, et il n’avait d’abord confié ce qui s’était passé qu’à ses frères. Mais, le 14 juin 2025, un proche lui a demandé des explications après avoir constaté des troubles physiques, et le garçon a désigné Juma, qu’il connaissait. Par la suite, la famille a alerté la police, ce qui a conduit à l’ouverture de l’enquête. Juma a nié les faits et soutenu avoir été victime d’un coup monté. La DCI a toutefois indiqué que « le tribunal a jugé sa défense peu convaincante ».

Le juge a estimé que le témoignage de l’enfant était crédible et cohérent, et que les preuves médicales confirmaient son récit. Le tribunal a aussi relevé que l’agression avait contraint le garçon à quitter l’école et à suivre un accompagnement psychologique. Juma a été condamné pour atteinte sexuelle sur mineur, selon l’article 8 de la loi sur les infractions sexuelles de 2006, et il dispose de 14 jours pour faire appel de sa condamnation et de sa peine.