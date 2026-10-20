Une nageuse de 65 ans meurt après une attaque de requin en Afrique du Sud

Une femme de 65 ans est décédée mardi après avoir été attaquée par un requin alors qu’elle nageait avec un groupe à Orient Beach, dans la ville de KuGompo, sur la côte sud-est de l’Afrique du Sud. L’incident a entraîné la fermeture de plusieurs plages voisines.

Une sortie matinale en mer s’est terminée par un drame à Orient Beach, en Afrique du Sud. Janine Lochrenberg, une ancienne radiographe nucléaire âgée de 65 ans, a perdu la vie après une attaque de requin survenue mardi, alors qu’elle nageait avec plusieurs personnes.

Selon des témoignages rapportés par le média local News24, Mike Loewe, qui se trouvait dans l’eau avec la victime, l’a entendue crier. Deux nageurs et le fils de ce dernier l’ont ensuite ramenée sur le rivage. La femme présentait de graves blessures, notamment au bras et à la cuisse.

Malgré les tentatives de réanimation, la victime n’a pas survécu. Loewe a expliqué que les personnes présentes avaient essayé de lui porter secours avant que les médecins ne constatent son décès. Il a également indiqué que la nageuse portait un bracelet magnétique destiné à éloigner les requins.

Par ailleurs, la police a déclaré avoir été appelée sur les lieux vers 7 heures, heure locale. À son arrivée, elle a découvert le corps d’une femme de 65 ans présentant des plaies ouvertes. Un groupe communautaire local a aussi rapporté que des nageurs avaient aperçu la queue et l’aileron d’un requin dans l’eau. À la suite de cette attaque mortelle, plusieurs plages voisines ont été fermées et le public a été invité à ne pas entrer dans l’eau.