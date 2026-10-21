United Airlines : un passager se serait masturbé en première classe devant sa voisine

United Airlines a présenté ses excuses à une passagère de San Diego et lui a offert 50 000 miles, après des accusations visant un homme qui se serait masturbé à côté d’elle en première classe. L’incident s’est produit pendant un vol de nuit vers Newark, aux États-Unis, et son récit a été rendu public le 20 octobre 2026. En outre, la femme reproche à la compagnie de ne pas avoir alerter la police : « Il n’a certainement pas été arrêté, car les forces de l’ordre n’ont pas été contactées ».

La passagère, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a raconté son histoire à NBC San Diego. Au départ, United s’était contentée de lui rembourser 100 dollars sur un billet payé 400. Mais après la diffusion de l’enquête, un superviseur de la compagnie l’a appelée. « Je vous appelle d’abord pour vous dire à quel point je suis sincèrement désolé de toute la situation que vous avez vécue », lui a-t-il dit tout en reconnaissant que les équipages devraient mieux soutenir les victimes. Mais en okus, la compagnie lui a ensuite proposé 1 000 dollars de crédit voyage ou 50 000 miles, et elle a choisi les miles.

Cependant, l’affaire a pris une dimension politique. En effet, vingt-huit élus du groupe démocrate du Congrès ont adressé une lettre au PDG de United, Scott Kirby, pour exiger une révision des protocoles et de la formation du personnel navigant avant le 16 octobre.

Ce cas n’est pas isolé chez United. En effet, une femme de 25 ans a affirmé en septembre qu’un homme s’était masturbé en la fixant sur un vol entre Rochester et Newark, et que l’équipage l’avait ensuite obligée à se rasseoir à ses côtés pour l’atterrissage. Elle avait reçu 100 dollars de crédit.

Le récit de la passagère

La femme de San Diego avait choisi la première classe pour pouvoir allonger son siège et dormir pendant le vol de nuit. Peu après le décollage, elle a vu son voisin regarder une vidéo pornographique sur son téléphone, tout en faisant des gestes sexuels, d’après son témoignage. « Je ne savais pas quoi faire », a-t-elle confié à la chaîne. Mais au final. Elle s’est levée pour prévenir l’équipage, qui a accepté de lui changer de place. Contre toute attente, à l’arrivée, l’homme a quitté l’avion librement.