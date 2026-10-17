Donald Trump a signé, le vendredi 16 octobre 2026, un décret écartant l’application de plusieurs mesures prévues par le Graham Act contre la Russie. À Moscou, cette décision a été accueillie favorablement, les autorités russes défendant le dialogue et la coopération plutôt que les sanctions.

Donald Trump a décidé de ne pas appliquer plusieurs nouvelles sanctions prévues contre la Russie par le Graham Act. En effet, dans un décret publié le vendredi 16 octobre, le président américain invoque « l’intérêt national des États-Unis » pour justifier cette décision. Le texte prévoit une dérogation à l’application de sanctions, de restrictions et de droits de douane inscrits dans cette loi.

Devenu la loi publique américaine n° 119-111 après son adoption par le Congrès, sa signature par Donald Trump et sa promulguation le 18 septembre 2026, le Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, connu sous le nom de Graham Act prévoyait plusieurs mesures destinées à limiter les revenus russes issus des hydrocarbures.

En effet, le dispositif visait notamment le secteur énergétique russe et la flotte fantôme utilisée par Moscou pour poursuivre ses exportations de pétrole malgré les restrictions internationales. Il prévoyait également la possibilité d’imposer des droits de douane pouvant atteindre 100 % sur les produits de certains des principaux pays acheteurs de pétrole et de gaz russes, parmi lesquels figurent la Chine et l’Inde. Le texte ciblait aussi Vladimir Poutine et d’autres hauts responsables russes.

Cependant, le décret présidentiel ne signifie pas que toutes les sanctions américaines contre la Russie sont levées. Il porte sur l’application de plusieurs mesures prévues par le Graham Act, sans abroger la loi elle-même. Du côté russe, la décision a suscité des réactions positives. Moscou a appelé à privilégier « le dialogue et la coopération » plutôt que « les sanctions et la confrontation ».