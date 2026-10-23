Vincent Kompany hospitalisé après un malaise, son état est stable selon le Bayern Munich

Ce vendredi 23 Octobre, Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich a été frappé d’un malaise alors qu’il supervisait une séance d’entraînement. Le coach belge a été transporté en urgence à l’hôpital. D’après des sources concordante, l’ex joueur de Manchester City était affaibli depuis plusieurs jours par une infection virale et il était sous traitement médical. D’après des médias locaux qui citent des sources au sein du Bayern Munich l’état de santé de Vincent Kompany est stable et il a été placé sous surveillance médicale.

Depuis quelques jours, Kompany connaît des soucis de santé. L’infection virale qu’il a contractée l’ont considérablement affaibli et il faisait violence sur lui-même pour assurer son rôle. Malgré son état, il était sur le banc lors du match de Ligue des Champions contre Arsenal. Face au médias Kompany a reconnu sa maladie mais il a notifié qu’il a préféré ignoré les signaux d’alerte pensant que le mal allait passer après quelques jours de traitement.

Kompany au repos

Le Bayern Munich n’a pas tardé à communiquer. Le club bavarois a confirmé que Vincent Kompany a été pris en charge après son malaise. Le Bayern a précisé que son entraîneur allait subir des examens approfondis à l’hôpital et resterait sous surveillance médicale. Pour assurer le travail au quotidien, les adjoints de Vincent Kompany prendront le relais en attendant que coach belge puisse se remettre sur pied.

La direction du Bayern a affirmé que la santé de son entraîneur constituait la priorité du club. Le club allemand dit lui apporter tout le soutien nécessaire à son rétablissement. Pour le moment, il aucune date n’a été communiqué pour le retour de Kompany. L’équipe bavaroise devra donc affronter certaines échéances sans leur maître à penser. Cette saison, Le Bayern Munich a fait des investissements stratégiques au sein de son effectif pour rafler le maximum de trophées notamment la célèbre Ligue des Champions.