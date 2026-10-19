Violences en France : un émissaire de Vladimir Poutine parle d'un « suicide » de l'Occident

Une mairie incendiée à Limoges, un commissariat de police municipale saccagé à Marseille : le 17 octobre 2026, la France a vu une mobilisation nationale contre la vie chère dégénérer, et Moscou a réagi le jour même. Kirill Dmitriev, émissaire de Vladimir Poutine pour la coopération économique avec l’étranger, a écrit sur X : « Feux d’artifice de l’effondrement… Suicide de la civilisation occidentale par le chaos migratoire. » Dans un second message, il a ajouté : « L’Occident est tombé faute d’avoir su discuter et corriger des erreurs lourdes de conséquences en matière de migration, d’énergie et d’incitation à la guerre ». Ces prises de position ne sont pas une première, car le responsable russe multiplie les commentaires sur l’Europe et la migration depuis l’été.

Pour information, il a publié ces deux messages en réponse à des internautes qui diffusaient des vidéos de troubles en France. Et pour cause, ce samedi-là, des cortèges ont défilé dans plusieurs villes, et des manifestants ont aussi attaqué la chambre de commerce de Bordeaux.

Un thème déjà abordé par Kirill Dmitriev

Rappelons que plus tôt en octobre, le dirigeant russe avait tenu un discours très proche à propos des manifestations de lycéens à Paris. Il avait alors écrit sur X : « L’Occident a peut-être déjà dépassé le point de non-retour à cause de mensonges systématiques et de son incapacité à traiter les causes profondes de ses problèmes : migration, erreurs énergétiques, incitation à la guerre, polarisation».

Kirill Dmitriev n’est pas un commentateur ordinaire. Il dirige le Fonds russe d’investissements directs, le fonds souverain de la Russie, et il compte parmi les interlocuteurs de Moscou dans les discussions avec Washington sur la guerre en Ukraine.