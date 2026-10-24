Vodun Days 2027 : le compte à rebours est lancé pour les demandes de stands

Les candidatures pour obtenir un stand aux Vodun Days 2027 sont ouvertes jusqu’au 16 novembre 2026. Les journalistes, photographes, professionnels de l’audiovisuel et créateurs de contenus peuvent également soumettre leurs demandes d’accréditation pour l’événement prévu à Ouidah du 2 au 9 janvier 2027.

Les préparatifs des Vodun Days 2027 se poursuivent avec l’ouverture officielle des inscriptions. Le Gouvernement du Bénin a annoncé le lancement des candidatures destinées aux artisans, créateurs, commerçants et exposants souhaitant présenter leurs produits et services lors de cette nouvelle édition.

Selon l’annonce publiée le 24 octobre 2026, les demandes de stands peuvent être déposées du 23 octobre au 16 novembre 2026. Les personnes intéressées doivent effectuer leur démarche sur la plateforme officielle des inscriptions.

Les médias et créateurs de contenus concernés

Le dispositif prévoit également des demandes d’accréditation pour les professionnels qui souhaitent couvrir l’événement. Les journalistes, photographes, créateurs de contenus et autres professionnels des médias sont invités à soumettre leur demande entre le 23 octobre et le 1er décembre 2026.

La plateforme officielle distingue les trois démarches : l’accréditation des médias et des professionnels de l’audiovisuel, l’accréditation des créateurs de contenus et les demandes de stands pour exposer des produits et services. Les personnes intéressées peuvent consulter les rubriques correspondantes et soumettre leur demande sur le site inscriptions.vodundays.bj.

Ouidah accueillera les Vodun Days du 2 au 9 janvier 2027

La prochaine édition des Vodun Days se tiendra à Ouidah du 2 au 9 janvier 2027. Le rendez-vous mettra à l’honneur les traditions, l’art et la culture béninoise autour du patrimoine Vodun.

Les candidats aux stands devront respecter la date limite du 16 novembre 2026, tandis que les professionnels des médias et les créateurs de contenus disposent jusqu’au 1er décembre pour leurs demandes d’accréditation.