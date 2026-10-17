Voiture volante : Alef revendique 11 ans d'avance sur Tesla après la démo d'Elon Musk

Onze ans seule sur son créneau, et soudain un géant qui débarque. La start-up américaine Alef Aeronautics a publié jeudi 15 octobre 2026 une vidéo où sa voiture électrique passe au-dessus d’une Tesla Roadster, le jour même où Tesla présentait sa nouvelle Roadster au Texas. Son PDG, Jim Dukhovny, y accueille le constructeur d’Elon Musk dans la course à la voiture volante. Le message vise aussi à rappeler qui est arrivé le premier.

Dans la vidéo, Jim Dukhovny ne cache pas son sens de la formule : « Bienvenue à Tesla dans la course à la voiture volante ; nous y sommes seuls depuis onze ans. » Dans un communiqué, il ajoute qu’« avoir de la concurrence est une bonne chose, surtout de la part d’une entreprise aussi importante que Tesla ».

Alef y voit surtout un avantage commercial. Ainsi, selon son dirigeant, l’arrivée de Tesla « prouve le marché » et aide à créer « une catégorie distincte » de voitures volantes. L’entreprise affirme enfin que « la Tesla Roadster est devenue aujourd’hui la deuxième voiture volante de l’histoire, après Alef ».

Deux technologies qui n’ont presque rien en commun

Rappelons que le soir du 15 octobre, près de Waco, Elon Musk a présenté la nouvelle Roadster lors d’un événement diffusé en direct. Le véhicule roulait sans conducteur humain, « pour s’assurer que personne ne meure », a expliqué le patron de Tesla. Et pour cause, la voiture a grimpé une rampe, s’est retournée dans les airs puis a sauté par-dessus plusieurs modèles de la marque comme nous vous l’expliquions il ya quelques heures. Elle a aussi atteint près de 97 kilomètres par heure, en moins d’une seconde. « Les voitures volantes sont réelles », a lancé Elon Musk, tout en reconnaissant que « le succès n’est pas garanti ».

De son côté, Alef a choisi une autre voie. Sa voiture utilise plusieurs hélices électriques pour décoller à la verticale, tout en pouvant rouler sur route. L’entreprise, fondée en 2015 à Palo Alto, a dépassé son millième vol enregistré avec cette vidéo. Elle affirme aussi avoir reçu plus de 3 300 précommandes pour son premier modèle, le Model A.