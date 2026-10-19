WhatsApp permet désormais de participer à un appel sans compte, voici comment

WhatsApp introduit les appels invités, une fonctionnalité qui permet de rejoindre un appel audio ou vidéo sans compte sur la plateforme, notamment pour échanger avec des collègues, participer à des réunions ou discuter avec des personnes qui utilisent d’autres applications.

WhatsApp élargit les possibilités de ses appels audio et vidéo. En effet, Meta annonce le lancement des appels invités, qui permettent à une personne sans compte sur la messagerie de participer à une conversation grâce à un simple lien. Le service entend ainsi faciliter les échanges sans imposer à chaque participant de disposer de la même application.

Pour utiliser cette fonction, l’organisateur doit ouvrir l’onglet « Appels » de WhatsApp, appuyer sur le symbole « + », puis créer un lien d’invitation. Ensuite, il peut le transmettre aux personnes concernées. De fait, l’invité ouvre ce lien dans le navigateur de son ordinateur, renseigne son nom et demande à rejoindre l’appel et doit cependant attendre que l’organisateur l’autorise à entrer dans la discussions.

Les appels invités prennent en charge les conversations individuelles et les appels de groupe réunissant jusqu’à 32 participants. Les invités peuvent également partager l’écran de leur ordinateur, réagir avec un pouce levé ou un cœur, et lever la main pour intervenir. Selon Meta, les appels sont gratuits, chiffrés de bout en bout et sans limite de durée annoncée.

La confidentialité reste encadrée. Les invités ne peuvent pas consulter les numéros de téléphone des autres participants, envoyer des messages ni ajouter directement d’autres personnes à l’appel. De plus, l’organisateur conserve la possibilité de retirer un invité à tout moment. La création du lien reste réservée aux utilisateurs disposant d’un compte WhatsApp.

Pour rappel, en avril 2025, Meta indiquait que plus de deux milliards de personnes utilisaient la messagerie chaque jour. Des millions d’entre elles communiquaient avec des entreprises pour effectuer des réservations, suivre des livraisons ou payer des factures.