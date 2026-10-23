Yvelines : au moins un mort et quatre blessés dans une fusillade, le suspect interpellé

Une fusillade survenue vendredi dans les Yvelines, à l’ouest de Paris, a fait un mort et au moins quatre blessés dont une adolescente de 12 ans. Le suspect a été arrêté, tandis que les circonstances précises de l’attaque et les motivations du tireur restent à établir.

S’exprimant sur le sujet, le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué que les services de sécurité avaient été mobilisés après les faits. « Le parquet national antiterroriste a annoncé qu’il suivait la situation de près », a-a affirmé l’officiel français selon l’agence Reuters. De son côté, la préfecture des Yvelines a annoncé que le bilan n’était « pas stabilisé » et que les secours étaient toujours en intervention .