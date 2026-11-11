À 19 ans, Lamine Yamal possède une avance sur Messi et Cristiano Ronaldo, selon Steven Gerrard

Les performances de Lamine Yamal au FC Barcelone impressionnent plusieurs observateurs, dont Steven Gerrard, qui estime que le jeune Espagnol affiche une précocité supérieure à celle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge.

Lamine Yamal continue de marquer les esprits par ses performances avec le FC Barcelone. Âgé de 19 ans, l’attaquant compte 13 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Ses prestations ont particulièrement retenu l’attention de Steven Gerrard, qui s’est exprimé dans l’émission Overlap Daily.

L’ancien capitaine de Liverpool n’a pas hésité à le situer devant Messi et Cristiano Ronaldo en matière de précocité. « Il fait sur un terrain des choses que je n’avais jamais vues chez un joueur de 19 ans. J’ai affronté Messi et Ronaldo quand ils étaient jeunes et, à cet âge, ils évoluaient beaucoup plus sur les côtés que lui aujourd’hui. Je pense qu’il est plus avancé qu’eux au même âge. Sera-t-il capable d’avoir les mêmes statistiques et la même régularité ? Il faudra voir », a expliqué l’Anglais.

Cette précocité se manifeste également dans le parcours du jeune ailier. Pour rappel, le 29 avril 2023, il a fait ses débuts avec l’équipe première du Barça à seulement 15 ans et 290 jours, face au Real Betis. Un an plus tard, il a remporté l’Euro 2024 avec l’Espagne à 17 ans, devenant le plus jeune joueur à disputer et à remporter une finale de cette compétition.

Cependant, Gerrard rappelle que le plus difficile reste à venir. Selon lui, Yamal devra préserver sa régularité et sa soif de titres et de distinctions individuelles pour espérer atteindre les standards établis par Messi et Ronaldo.