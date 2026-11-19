La 11e édition de l’AfriLabs Annual Gathering a été ouverte mercredi 18 novembre 2026 à Cotonou. Pendant trois jours, plus de 1 200 entrepreneurs, investisseurs, chercheurs et responsables publics venus d’Afrique et d’autres régions du monde échangent sur les moyens de renforcer les écosystèmes d’innovation du continent.

Placée sous le thème « L’ère de l’innovation en Afrique : construire des institutions durables pour une influence mondiale et un impact continental », cette rencontre se tient pour la première fois dans un pays francophone. Organisée avec le soutien du gouvernement béninois et du ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, elle réunit les acteurs d’un réseau qui fédère plus de 500 hubs dans 54 pays africains.

Des structures d’accompagnement à rendre plus solides

Pour Nanko Madu, codirectrice des programmes et des partenariats d’AfriLabs, le défi n’est plus seulement de faire émerger des projets innovants. Il consiste surtout à créer les conditions permettant aux entreprises de se développer et de s’imposer durablement sur leurs marchés.

Elle relève que de nombreuses startups prometteuses restent confrontées à des difficultés d’accès aux capitaux, aux infrastructures et aux débouchés commerciaux. À ces obstacles s’ajoutent le faible financement de la recherche et du développement, la dépendance de certains hubs aux ressources extérieures et le cloisonnement des écosystèmes nationaux.

Face à ces contraintes, elle plaide pour des organisations mieux structurées, dotées d’une gouvernance crédible et de ressources financières diversifiées. L’enjeu est de renforcer les institutions qui accompagnent les entrepreneurs plutôt que de multiplier les programmes ponctuels et les événements.

Cette question de la pérennité a également été soulevée par Renée Parker, présidente du conseil d’administration d’AfriLabs. Elle a invité les structures d’accompagnement à revoir leurs modèles économiques et à ne plus dépendre principalement des subventions. « La passion ne paie pas les factures », a-t-elle rappelé, en insistant sur la nécessité de développer des sources de revenus capables de garantir la continuité de leurs activités.

Investir davantage dans les entreprises africaines

Le financement figure parmi les autres priorités de cette édition. Pour Nanko Madu, les ressources nécessaires au développement de l’innovation doivent être davantage mobilisées sur le continent. Les fonds d’investissement, les investisseurs providentiels, les institutions financières, la diaspora et les particuliers disposant de capacités d’investissement sont notamment appelés à jouer un rôle plus important.

« L’innovation africaine ne doit pas être considérée uniquement comme un programme de développement pour les autres. C’est une opportunité d’investissement dans laquelle les Africains doivent jouer un rôle et dont les économies africaines doivent bénéficier », a-t-elle défendu.

AfriLabs souhaite également faciliter les activités des entreprises au-delà des frontières nationales. Cela passe par une meilleure compatibilité des réglementations, sans nécessairement imposer les mêmes politiques à tous les pays. Une telle évolution permettrait aux startups de développer leurs activités sur plusieurs marchés sans être confrontées à des procédures excessivement différentes.

Le Bénin mise sur les marchés publics et les langues nationales

Prenant la parole à l’ouverture des travaux, le ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation, Mahuna Akplogan, a rappelé les investissements réalisés par le Bénin dans la connectivité, l’identité numérique et les échanges de données entre administrations. Il a toutefois appelé à évaluer les politiques numériques à partir de leurs effets concrets sur les populations.

Pour lui, la technologie ne constitue pas une finalité. Les solutions développées doivent répondre à des besoins précis et produire des résultats mesurables. Dans cette perspective, il estime que les États africains doivent davantage recourir aux entreprises locales pour leurs besoins technologiques. « Les États africains doivent être les premiers acheteurs d’innovation africaine. Les startups n’ont pas besoin d’un plus grand soutien. Elles ont besoin d’un plus grand contrat », a-t-il déclaré.

Le ministre a également annoncé l’ouverture en open source du projet « J’aime ma langue », destiné à développer des ressources linguistiques pour l’intelligence artificielle. Selon lui, le programme a déjà permis de collecter 1 000 heures de données. Les développeurs, chercheurs et communautés technologiques sont invités à contribuer à son enrichissement, notamment pour les langues fon, dendi, bariba et yoruba. L’objectif est de rendre les services numériques plus accessibles aux populations qui ne maîtrisent pas nécessairement les langues internationales.

Cette orientation rejoint les préoccupations d’Anna Ekeledo, directrice exécutive d’AfriLabs. Elle a plaidé pour des innovations adaptées aux réalités africaines, notamment dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’éducation et du commerce. De son côté, Sindé Chékété, directeur général de Bénin Tourisme, a évoqué les possibilités offertes par le numérique pour valoriser le patrimoine culturel et rapprocher les entreprises touristiques locales des marchés internationaux.

Trois jours pour nouer des partenariats

Les travaux de cette 11e édition doivent se poursuivre autour de plusieurs thématiques, dont l’intelligence artificielle, les politiques publiques, l’économie numérique, les investissements, l’industrie, le commerce ainsi que les économies bleue et verte. Des rencontres entre entrepreneurs, investisseurs et responsables publics sont également prévues.

En accueillant ce rendez-vous, le Bénin entend renforcer ses relations avec les différents écosystèmes africains et accroître sa visibilité dans le secteur de l’innovation. Pour AfriLabs, l’enjeu est de faire émerger des collaborations durables et de donner aux entreprises du continent les moyens de dépasser les limites de leurs marchés nationaux.