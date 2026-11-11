AES - CEDEAO : Tiken Jah Fakoly refuse de choisir une organisation et préfère rester africain

Tiken Jah Fakoly, chanteur de reggae ivoirien, a encore fait une sortie sur l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sur le plateau de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), le 11 novembre 2026, il a écarté toute idée de rejoindre l’une ou l’autre organisation régionale.

Pour rappel, avant cette intervention, il s’était déjà prononcé à plusieurs reprises sur l’AES et la CEDEAO. En août 2024, dans la chanson « Actualités brûlantes », réalisée avec Amen Jah Cissé, il lançait aux dirigeants sahéliens : « Ne gâtez pas l’AES, ne gâtez pas ». En novembre 2024, il déclarait à RFI : « Moi, je prône l’unité africaine, les États-Unis d’Afrique, donc 54 pays ». En mai 2025, il jugeait que la CEDEAO « n’est plus crédible » et appelait en février 2026, les pays de l’AES à organiser des élections.

Rester africain, sans étiquette

Il a d’abord posé sa position : « Moi, je ne veux ni être AES ou CEDEAO. Moi, je veux rester africain. Et donc, l’AES veut forcément que je sois avec eux. Parce que, voilà. Effectivement, au début, j’ai apporté mon soutien. Mais en ce moment, on parlait encore d’élection et de transition. À partir du moment où on ne parle plus de transition et d’élection, moi, ce n’est pas mon truc. »

Il a ensuite défendu son parcours : « Parce que moi, je me suis battu pendant 30 ans pour la liberté, la démocratie, etc. Même si la démocratie est mal vue aujourd’hui, quand même, mais c’est le seul truc qui nous donne la parole, qui nous demande pendant un jour qui on veut, qui on ne veut pas. Parce que quand il n’y a pas la démocratie, on dit le président a vie, vous voyez un peu. »

Selon lui, on lui reproche de ne pas participer à leur combat : « Et donc je pense qu’on me reproche de ne pas participer à leur combat, alors que moi ma vision, la vision que j’ai de la révolution, ce n’est pas ça. »

Enfin, il a élargi son propos à la région : « C’est simplement que, voilà, je pense qu’aujourd’hui qu’on veut ou pas, le Mali est quand même divisé. Il y a des gens qui sont d’accord, il y en a qui ne sont pas d’accord, qu’on veut ou peu. C’est la même chose au Burkina Faso et au Niger. Donc moi, j’aimerais que tous les Maliens soient ensemble. »