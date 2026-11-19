Des stagiaires de l’École d’état-major du Burkina Faso sont arrivés jeudi 19 novembre 2026 à l’aéroport international Modibo-Keïta de Sénou, à Bamako. Le groupe est conduit par le colonel-major Céleste Joseph Moussa Coulibaly, commandant de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur. À leur arrivée, il a été pris en charge par le colonel-major Drissa Salifou Dembélé, sous-chef d’état-major chargé des études générales et des relations extérieures.

Une coopération militaire déjà ancienne

Ce déplacement intervient dans un cadre de coopération déjà solide. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé l’Alliance des États du Sahel en septembre 2023, puis l’ont transformée en confédération en juillet 2024. Leurs chefs d’état-major se sont réunis à Niamey en mars 2024, puis à Bamako en novembre de la même année. En avril 2025, les chefs des armées de l’air des trois pays ont tenu à Bamako leur première rencontre officielle, posant les bases d’une défense aérienne intégrée. En juillet 2024, des élèves de l’École d’état-major de Koulikoro sont allés étudier l’expérience des forces burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. À cette occasion, le directeur des Écoles militaires du Mali avait affirmé : « Le Président nous a instruits de revoir nos curricula ».

Des échanges au cœur de Bamako

Lors de leur séjour, les stagiaires ont reçu des explications sur les missions de la représentation diplomatique, ainsi que sur la situation des ressortissants burkinabè ayant quitté la Guinée. Ils se sont ensuite rendus à l’ambassade du Burkina Faso au Mali, où l’ambassadrice Dembélé Julienne Sanon les a reçus. Pour la remercier de son accueil, ils lui ont offert un présent symbolique.