Affaire Jensen Huang : la Chine dénonce un « récit d'espions chinois » fabriqué par les États-Unis pour freiner sa technologie

Pékin accuse Washington d’inventer une histoire d’espions pour justifier de nouvelles barrières technologiques. Ainsi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi 12 novembre 2026 que les États-Unis devaient cesser cette manœuvre, en affirmant que « les États-Unis devraient cesser de fabriquer le prétendu récit d’espions chinois comme prétexte pour imposer des restrictions technologiques, car le progrès scientifique de la Chine repose sur l’innovation indépendante et la coopération ouverte ». Cette sortie intervient après les informations visant Jensen Huang, le PDG de Nvidia, et une femme d’affaires chinoise, Alice Huang.

Un même démenti répété depuis le 9 novembre

Tout est parti d’un article du New York Times. Selon le journal, Alice Huang, de nationalité chinoise, dirigeait une société basée à Singapour qui a acheté près de 5 milliards de dollars de technologies Nvidia. Par ailleurs, des responsables du renseignement américain la soupçonnent de travailler pour Pékin, mais aucun élément public ne confirme ce soupçon à ce stade.

Dès lors, Nvidia a annoncé le 8 novembre l’ouverture d’une enquête interne, en précisant que « le conseil d’administration de Nvidia ouvre une enquête indépendante à la suite d’informations récentes selon lesquelles son fondateur et PDG, Jensen Huang, a été la cible d’une opération de renseignement étranger, et qu’un comité d’administrateurs indépendants, assisté d’un conseil extérieur, supervisera cette enquête ».

Pékin a réagi dès le lendemain. Lors de son point de presse du 9 novembre, le porte-parole Guo Jiakun a rappelé que « nous y avons répondu la semaine dernière, et que l’allégation d’espion chinois est purement infondée et vise à salir la Chine ». Puis, le 10 novembre, un journaliste lui a demandé si Alice Huang avait la nationalité chinoise et où elle se trouvait.

Selon la retranscription officielle, il a répété que « nous y avons répondu hier, et que l’allégation d’espion chinois est purement infondée et vise à salir la Chine », sans donner de précision sur ces deux points. Auparavant, interrogé sur une éventuelle discussion du sujet avec Donald Trump, il avait déjà souligné que « sur le prétendu espion chinois, nous avons exposé la position de la Chine à de multiples reprises ».