Affaire Maes : la justice marocaine réduit sa peine de prison de 6 ans

La justice marocaine a considérablement revu à la baisse la condamnation du rappeur franco-marocain Maes. Initialement condamné à sept ans de prison ferme, l’artiste devra finalement purger une peine d’un an, à la suite d’un nouvel examen de son dossier.

La chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Tanger a rendu sa décision aux premières heures de ce vendredi 6 novembre 2026. En effet, après réexamen des peines prononcées contre les membres d’un réseau criminel présumé, la juridiction a ramené à un an de prison ferme la condamnation de Walid Georgey, connu sous le nom de scène Maes selon un rapport de al3omk.com/.

Pour rappel, cette décision marque un changement important par rapport au jugement initial. En effet, le rappeur avait été condamné, en novembre 2025, à sept ans de prison ferme dans cette affaire dont les poursuites portaient notamment sur la constitution d’une bande criminelle, la tentative d’enlèvement et de séquestration ainsi que l’incitation à commettre des crimes et délits.

Cependant, Maes n’est pas le seul concerné par cette révision judiciaire. Le deuxième accusé, Mourad Lahr ech, a écopé de quatre ans de prison ferme. En outre, trois autres prévenus ont été condamnés à un an d’emprisonnement, tandis qu’un quatrième a reçu une peine d’un an et demi. Au total, neuf personnes étaient poursuivies dans ce dossier, dont six en détention.