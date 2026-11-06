Affaire Mao Zedong : après le boycott de Mbappé, la Chine s'attaque à l'Equipe de France

La polémique entre Kylian Mbappé et une partie de l’opinion publique en Chine pourrait avoir de nouvelles répercussions. Après les mesures visant le Real Madrid et la diffusion de la Liga, c’est désormais l’équipe de France qui serait concernée.

D’après des sources concordantes, plusieurs vidéos de rencontres des Bleus auraient disparu de la plateforme chinoise Yangshipin qui est détenue par China Central Media Group (CMG). En effet, l’on apprend que l’application Yangshipin aurait retiré plusieurs contenus consacrés à la sélection française. Les suppressions auraient ciblé des retransmissions de matchs disputés lors de la Coupe du monde et du championnat d’Europe. Des compilations de buts furent aussi concernées.

La polémique autour de Mao Zedong continue de faire des vagues

D’autres sources indiquent que l’initiative va au-delà des récents matchs de l’équipe de France et toucherait des archives de compétitions plus anciennes comme les Coupes du monde remportées par la France en 1998 et en 2018. Kylian Mbappé n’aurait jamais imaginé qu’un extrait de quelques minutes de son passage dans l’émission The Bridge allait avoir de telles proportions. Dans la séquence, le capitaine de l’équipe de France y réagissait à un montage humoristique le représentant sous les traits de Mao Zedong, ancien dirigeant de la Chine. Mbappé avait alors utilisé le terme “dictateur”.

La controverse suscitée par cet extrait a entraîné la rupture de plusieurs partenariats commerciaux avec le joueur. Le Real Madrid a aussi subi les conséquences de cette situation sur le marché chinois. En effet, des contenus liés à la Casa Blanca ont été retirés de certaines plateformes, tandis que la diffusion de rencontres du championnat espagnol a été affectée. L’éventuel retrait des archives de l’équipe de France constituerait une nouvelle étape dans cette affaire.