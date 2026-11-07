Affaire Mbappé : Pékin confirme des contacts avec le Real Madrid mais demande du temps

L’ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, a indiqué le 6 novembre à Salamanque que son gouvernement est en communication avec le Real Madrid, la Liga et d’autres institutions espagnoles, selon l’agence EFE. Et pour cause, ces échanges portent sur la polémique autour de Kylian Mbappé et Mao Zedong. Pour rappel, cet épisode vaut au club madrilène une exclusion des chaînes chinoises.

« Le peuple chinois a besoin de temps »

Interrogé avant sa participation au Salamanca Forum, organisé par l’université de la ville, le diplomate a d’abord écarté l’idée d’une négociation formelle, avant de souligner l’ampleur de la blessure ressentie dans son pays : « Il n’y a pas de négociations, mais il y a des communications, fondées sur la compréhension mutuelle. Cet accident malheureux a blessé les sentiments de beaucoup de gens en Chine, qui doivent digérer la situation actuelle. »

Son attaché, Xie Tianyu, présent à ses côtés, est allé dans le même sens : « Il faut du temps, le peuple chinois a besoin de temps pour digérer. Ce n’est pas un sujet facile pour lui, et c’est un club qui a eu beaucoup de supporters et beaucoup d’amour en Chine. »

Pour rappel, la chaîne publique CCTV a suspendu la diffusion des matchs de Liga, et les marques chinoises Dongpeng, Mengniu et Milkground ont rompu leurs partenariats avec le joueur malgré ses excuses. Le président de la Liga, Javier Tebas, avait par ailleurs rencontré l’ambassadeur la semaine précédente, tandis que le Real Madrid a transmis une lettre d’excuses au peuple chinois.