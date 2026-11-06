Affaire Ryan Mendes : la femme qui accusait le capitaine cap-verdien de viol est inculpée pour fausse déclaration

En Nouvelle-Zélande, la police a mis fin à l’enquête pour viol visant Ryan Mendes, et la femme qui l’avait dénoncé est désormais poursuivie, d’après une dépêche de l’agence AP publiée le 6 novembre 2026. En effet, le capitaine de la sélection du Cap-Vert est mis hors de cause et la procédure se retourne contre la plaignante après plus de six mois d’investigation, menée pour l’essentiel pendant la Coupe du monde.

Une comparution prévue la semaine prochaine

L’agence américaine rapporte la décision en ces termes : La police néo-zélandaise a rejeté l’accusation de viol visant le capitaine du Cap-Vert Ryan Mendes et a inculpé l’accusatrice pour fausse déclaration. Une femme de 40 ans est poursuivie en vertu du Crimes Act néo-zélandais et doit comparaître devant un tribunal la semaine prochaine.

Selon le récit initial, la plaignante était installée en Nouvelle-Zélande et a été engagée comme interprète par la délégation capverdienne pendant la FIFA Series à Auckland. Par la suite, elle affirmait que le joueur avait forcé la porte de sa chambre d’hôtel le 27 mars. Elle avait donc saisi la police et fourni des photos de ses blessures, pendant que les enquêteurs récupéraient les images de vidéosurveillance de l’établissement.

Pour rappel, l’affaire avait éclaté fin juin, alors que le Cap-Vert découvrait le Mondial et atteignait la phase à élimination directe. Ryan Mendes, 36 ans et meilleur buteur de l’histoire de la sélection, avait pourtant disputé les trois matchs de groupe, tandis que la FIFA disait rester en contact avec les autorités néo-zélandaises.