Afrique : Dangote vise 70 milliards $ d'investissements et 10 000 MW d'électricité d'ici 2030

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote revoit à la hausse ses ambitions d’investissement sur le continent. À travers son programme « Vision 2030 », il prévoit de mobiliser jusqu’à 70 milliards de dollars, avec une place centrale accordée à l’industrialisation et à la production d’électricité.

Aliko Dangote entend renforcer la présence de son groupe dans l’économie africaine. Initialement fixée à 50 milliards de dollars, son enveloppe d’investissement pourrait ainsi atteindre 70 milliards de dollars d’ici 2030 et traduit sa volonté d’accélérer le développement industriel du continent, notamment grâce à un meilleur approvisionnement énergétique.

Le projet prévoit notamment la production de 10 000 mégawatts (MW) d’électricité à l’échelle africaine. Pour le patron de Dangote Industries Limited, le déficit énergétique constitue en effet un frein majeur à la croissance des entreprises. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont particulièrement concernées, puisqu’elles doivent supporter les coûts élevés des groupes électrogènes alimentés au diesel et à l’essence.

« Nous avions initialement prévu d’investir 50 milliards de dollars. Nous envisageons désormais de porter ce montant à environ 70 milliards de dollars en Afrique », a-t-il déclaré devant des acteurs des industries créatives du nord du Nigeria. Il a également appelé les entreprises africaines à prendre davantage de responsabilités dans le financement du développement continental.

Parallèlement, le groupe souhaite accroître sa propre capacité de production électrique, actuellement estimée à près de 1 500 MW, pour atteindre entre 4 500 et 5 000 MW à l’horizon 2030. Cependant, Dangote considère que les initiatives individuelles, comme l’installation de panneaux solaires par les ménages et les entreprises, ne suffisent pas à résoudre durablement les difficultés d’approvisionnement. Il plaide ainsi pour des infrastructures énergétiques capables de soutenir l’ensemble du tissu économique.

Pour mémoire, le 30 septembre 2026, Aliko Dangote a lancé, avec le président William Ruto, les travaux de construction d’une raffinerie pétrolière de 16 milliards de dollars dans le comté de Lamu. D’une capacité prévue de 700 000 barils par jour, le complexe doit intégrer une centrale électrique de 1 000 MW ainsi que des unités pétrochimiques. Sa mise en service est attendue en 2030. Il doit notamment contribuer à réduire la dépendance de l’Afrique de l’Est aux importations de produits pétroliers raffinés.