Afrique : la BAD et la France scellent un accord de cinq ans pour cofinancer des projets

La Banque africaine de développement (BAD) et l’Agence française de développement (AFD) ont signé le 10 novembre 2026 à Paris, en France, un protocole d’accord qui court jusqu’en 2031, selon un communiqué de la BAD. La cérémonie a eu lieu en marge du Forum de Paris sur la paix, avec Sidi Ould Tah et Christophe Lecourtier, qui dirigent respectivement les deux institutions. Ce texte succède à celui de 2021, qui prévoyait en effet 2 milliards d’euros de cofinancements indicatifs pour ses trois premières années.

Depuis cette date, 17 projets ont été cofinancés dans 14 pays africains. Les deux partenaires veulent désormais travailler ensemble dès la préparation des projets, avant même le bouclage des financements. Le président de la BAD a expliqué ce choix du lieu et de l’objectif :

« Le Forum de Paris pour la paix est le cadre idéal pour renouveler notre coopération avec l’AFD. La paix et le développement vont de pair, et la mise en œuvre des priorités de l’Afrique nécessite une collaboration étroite. La France accompagne le Groupe de la Banque dans cet effort depuis des décennies. Ensemble, nous continuerons à orienter les capitaux vers des infrastructures qui relient les marchés, renforcent les chaînes de valeur africaines et créent des emplois pour la jeunesse du continent ».

L’accord vise d’abord l’énergie, les transports, l’eau, l’assainissement et la connectivité régionale, puis l’agriculture et l’industrie. Il ajoute les minéraux critiques, les infrastructures numériques et l’usage responsable de l’intelligence artificielle. Les deux institutions comptent aussi développer les garanties et le financement mixte pour attirer des capitaux publics et privés.

Le directeur général de l’AFD a insisté sur l’intérêt partagé des deux côtés : « Je suis ravi de franchir une nouvelle étape dans notre partenariat avec la Banque africaine de développement, principal partenaire financier de l’AFD en Afrique. Nous partageons une même ambition : investir dans des projets qui répondent à la fois aux priorités des pays africains et aux intérêts de la France et de l’Europe ».

Le secteur de l’énergie pèse près de la moitié des financements conjoints depuis 2021. L’AFD s’est aussi engagée à verser un milliard d’euros à « Mission 300 », une initiative de la BAD et de la Banque mondiale qui vise à raccorder 300 millions de personnes à l’électricité en Afrique subsaharienne d’ici 2030.