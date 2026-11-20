Le Père Noël russe s’apprête à faire voyager ses traditions au-delà des frontières de son pays. Le personnage originaire de Veliky Ustyug prévoit de se rendre dans huit pays africains à l’occasion des festivités du Nouvel An. Il a lui-même annoncé ce déplacement le 18 novembre 2026, lors d’une conférence de presse organisée pour célébrer son anniversaire, rapportent les médias russes.

« Je visiterai huit pays du continent africain », a-t-il déclaré en réponse aux questions des journalistes. Toutefois, le célèbre personnage n’a pas souhaité révéler les destinations retenues pour cette tournée et a expliqué que le Nouvel An était encore suffisamment éloigné pour garder son itinéraire secret.

Cette escapade africaine ne sera d’ailleurs pas son seul déplacement prévu pour les fêtes. En effet, le Père Noël russe compte également rendre visite à son homologue biélorusse, Zyuzya. Les deux personnages devraient perpétuer leur tradition en participant à des danses en cercle avec les enfants, garçons et filles, en Biélorussie.

Une figure emblématique des traditions russes

Connu dans plusieurs pays sous les traits d’un vieil homme à la barbe blanche, vêtu de rouge et distribuant des cadeaux aux enfants à Noël, le Père Noël possède différentes représentations selon les cultures. En Russie, il porte le nom de Ded Moroz, qui signifie « Grand-père Gel ». Reconnaissable à sa longue barbe blanche et à son manteau bordé de fourrure, généralement rouge ou bleu, il apparaît souvent aux côtés de sa petite-fille Snegourotchka, appelée la Fille des neiges. Il est principalement associé aux célébrations du Nouvel An et occupe une place importante dans les traditions populaires russes. Par ailleurs, lors de cette conférence de presse, les enfants présents ont interrogé le personnage sur le Père Noël, qui aurait commencé à négliger ses visites du Nouvel An en Russie.