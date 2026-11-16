Afrique : les Émirats ont importé illégalement 591 tonnes d’or en 2024, selon un rapport suisse

Les Émirats arabes unis restent une plaque tournante de l’or de contrebande et de l’or lié aux conflits, selon un rapport publié le 12 novembre 2026 par l’ONG suisse SWISSAID. Le pays aurait importé au moins 591 tonnes de ce métal en 2024, pour une valeur de 74 milliards de dollars, soit 42 % de ses achats d’or, malgré des règles renforcées en janvier 2023.

L’Afrique possède d’importantes ressources aurifères, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) estimant que le continent détient environ 40 % des réserves mondiales d’or. Pourtant, une part de sa production échappe aux circuits officiels. Dans un rapport de mars 2026, la chercheuse Aicha Pemboura estime qu’« une large part de l’or, notamment artisanal, contourne les circuits officiels ».

Des règles jugées peu appliquées

Pour Marc Ummel, responsable de l’unité matières premières de SWISSAID, « les conclusions de cette étude sont profondément préoccupantes ». Il ajoute que les Émirats « demeurent un centre pour l’or de contrebande et l’or lié aux conflits ».

Les chercheurs Marc Ummel et Yvan Schulz constatent que la plupart des raffineries émiraties n’appliquent pas, ou seulement en partie, les nouvelles obligations de vérification de l’origine de l’or. Sur 52 rapports d’évaluation couvrant 2023 à 2025, seuls deux concluent à une conformité totale. Le pays reste aussi une destination majeure de l’or lié aux conflits africains, notamment au Soudan, où ce commerce finance la guerre et les Forces de soutien rapide (FSR).

La Suisse est devenue en 2025 le premier importateur d’or émirati, avec 420 tonnes, soit 36 % des exportations du pays, devant Hong Kong, l’Inde et la Turquie. Entre janvier et septembre 2026, elle en a déjà importé plus de 400 tonnes supplémentaires.

SWISSAID demande de rendre obligatoires les cinq étapes de vérification pour les négociants, de publier et renforcer les sanctions contre les entreprises non conformes, d’imposer la divulgation des fournisseurs et d’intensifier les contrôles douaniers. L’ONG réclame aussi que le Groupe d’action financière (GAFI) réinscrive les Émirats arabes unis sur sa liste grise.