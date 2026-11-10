Afrique : les États-Unis déconseillent à leurs citoyens tout voyage dans 11 pays, du Sahel à la Corne de l'Afrique

Onze pays africains figurent sur la liste des destinations que Washington juge trop dangereuses pour ses ressortissants, et ce depuis le 15 juillet 2026 via le compte officiel TravelGov. Ces pays sont classés au niveau 4, « Ne pas voyager », le plus élevé de son échelle de quatre niveaux, et ils représentent près de la moitié des 23 pays visés dans le monde.

Le Département d’État précise le sens de ce niveau dans son message : « Le niveau 4 signifie Ne pas voyager. Nous attribuons ce niveau en fonction des conditions locales et/ou de notre capacité limitée à aider les Américains sur place. Ces endroits sont dangereux. N’y allez pour AUCUNE raison ». La liste couvre le Sahel, l’Afrique centrale, l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique.

Du Sahel à l’Afrique centrale

En effet, quatre pays du Sahel sont concernés : le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad. L’Afrique centrale quant à elle compte deux pays sur la liste, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, et la Libye est le seul pays d’Afrique du Nord. Et pour cause, les avis américains associent ces classements au terrorisme, aux enlèvements, à la criminalité, aux troubles civils et, selon les pays, à la fragilité du système de santé.

Puis, la liste comprend quatre pays de la Corne de l’Afrique et de l’est du continent : la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et l’Ouganda. Il faut savoir que dans plusieurs d’entre eux, la capacité de Washington à porter assistance à ses citoyens est limitée, voire inexistante hors de la capitale.

L’Ouganda relevé au niveau 4 en mai à cause d’Ebola

L’Ouganda est le dernier pays arrivé dans cette catégorie. Il était au niveau 3, « Reconsidérer le voyage », depuis un avis du 8 décembre 2025, puis le Département d’État l’a relevé au niveau 4 le 17 mai 2026, après l’épidémie d’Ebola (virus Bundibugyo) déclarée dans la province d’Ituri, en RDC. L’ambassade des États-Unis à Kampala a relayé ce conseil le 26 mai, et l’avis publié le 4 juin 2026 a confirmé le niveau 4 en citant aussi la criminalité, le terrorisme et les troubles.

Un conseil aux Américains, pas une interdiction d’entrée

Ce classement s’adresse aux citoyens américains, donc il ne ferme pas les frontières des États-Unis aux ressortissants de ces pays. Les restrictions de visa et d’entrée relèvent d’un autre dispositif, géré séparément. Ces niveaux changent selon la situation sur le terrain, car le Département d’État revoit les avis de niveau 3 et 4 au moins tous les six mois, et plus souvent en cas d’événement. La liste du 15 juillet 2026 reste donc la référence publiée à cette date, et les voyageurs doivent consulter la page officielle de chaque pays avant de se déplacer.