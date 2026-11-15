Aide militaire : l'Italie donnerait à l'Ukraine accès à deux satellites d'observation radar, selon Il Messaggero

L’Italie prévoit d’ouvrir à l’Ukraine l’accès à une partie de ses satellites radar, rapporte le quotidien romain Il Messaggero ce dimanche 15 novembre 2026. Ainsi, Rome fournirait à Kiev les images de deux satellites de la constellation Cosmo-SkyMed, dans le cadre de son treizième paquet d’aide militaire. Selon le journal, l’usage de ces données resterait limité au territoire ukrainien. Pourtant, le gouvernement n’a confirmé aucun de ces éléments à ce stade, et le dossier divise la majorité de Giorgia Meloni.

Deux satellites sur les six de la constellation

La constellation Cosmo-SkyMed compte six satellites d’observation de la Terre, construits par Thales Alenia Space. Ensuite, leurs images radar restent exploitables de nuit et à travers les nuages, ce qui permet de suivre des mouvements de troupes ou des zones touchées par des frappes, quelle que soit la météo. Deux de ces satellites seraient donc mis à la disposition des forces ukrainiennes.

Ce treizième paquet est le premier préparé en 2026. En effet, le douzième avait été publié au journal officiel italien le 1er décembre 2025, soit presque un an plus tôt. Mais son contenu reste classifié, comme celui de tous les précédents, si bien que seules des fuites de presse permettent de le deviner. Elles évoquent surtout de la défense aérienne, avec des systèmes SAMP/T et des missiles Aster.

Un paquet présenté au Copasir

Le ministre de la Défense Guido Crosetto a détaillé le paquet pendant deux heures devant le Copasir, le comité parlementaire chargé du renseignement, le 10 novembre. Avant cette audition, il avait défendu sa démarche : « Nous respecterons les accords que nous avons pris avec nos alliés européens de l’Otan, avec le groupe ukrainien et avec l’Ukraine. Nous avons préparé ce treizième paquet en tenant un engagement pris devant le Parlement en tant que gouvernement, et nous continuerons à le tenir ».

Puis, le même jour, le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a apporté son soutien depuis Paris : « Le soutien de l’Italie à l’Ukraine est absolument garanti. Depuis le début de la guerre, nous soutenons l’Ukraine ». Cependant, la Ligue de Matteo Salvini reste opposée à de nouvelles aides, alors que Forza Italia, le parti de Tajani, soutient la ligne du gouvernement.

L’opinion publique italienne est elle aussi réservée. En effet, un sondage de l’institut Piepoli, publié fin août, indiquait que 63 % des personnes interrogées s’opposaient aux aides militaires à l’Ukraine. Par conséquent, Rome évite de détailler le contenu de ses paquets, et la mise à disposition de ces deux satellites ne sera confirmée ou démentie que si le gouvernement choisit de s’exprimer.