Alexander Darchiev, ambassadeur de Russie aux États-Unis, est mort à 66 ans

Moscou perd son principal émissaire à Washington. Alexander Darchiev, ambassadeur de Russie aux États-Unis, est mort subitement le 11 novembre 2026 à l’âge de 66 ans, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

Ainsi, le communiqué du ministère indique : « La direction et le personnel du ministère russe des Affaires étrangères annoncent avec une profonde tristesse que l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie aux États-Unis, Alexander Darchiev, est décédé subitement le 11 novembre à l’âge de 66 ans. Nous perdons un diplomate remarquable, un dirigeant expérimenté, un collègue bienveillant et un mentor, un professionnel du plus haut niveau et un brillant expert des affaires américaines ».

Cette disparition survient alors que Moscou et Washington tentent de relancer un dialogue très affaibli depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Vladimir Poutine l’avait nommé à ce poste en mars 2025, après plusieurs mois de vacance consécutifs au départ d’Anatoly Antonov en octobre 2024. Ainsi, sa mission consistait à relancer les relations avec l’administration de Donald Trump, une orientation qui a inquiété Kiev et plusieurs capitales européennes.

En effet, Darchiev connaissait bien le terrain américain, puisqu’il avait déjà travaillé à l’ambassade de Russie à Washington dans les années 2000. Ensuite, il avait représenté son pays au Canada comme ambassadeur pendant six ans. Enfin, il dirigeait depuis quatre ans le département Amérique du Nord du ministère avant sa nomination dans la capitale américaine.