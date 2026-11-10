Algérie : l’armée teste le missile chinois CM-302 conçu pour neutraliser les navires de guerre

L’armée algérienne a fait feu pour la première fois, avec le CM-302, version d’exportation du missile antinavire supersonique chinois YJ-12. Le tir a été effectué ce mardi 10 novembre sur la façade maritime ouest du pays. Le général Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a assisté au tir.

L’Algérie poursuit sa montée en puissance militaire sur le continent. Selon le SIPRI, son budget de défense a atteint environ 25,4 milliards de dollars en 2025, soit 8,83 % de son PIB. Le pays a acquis en mars 2026, huit avions C295 auprès de l’Espagne. Aussi, des informations non confirmées évoquent l’achat de bombardiers Su-34 supplémentaires d’ici fin 2026.

Un missile pensé pour déjouer les défenses navales

L’engin est surnommé le « tueur de porte-avions » avec une vitesse comprise entre Mach 2 et Mach 3. Certains rapports évoquent Mach 4. Sa charge militaire avoisine 250 kilos. Il est propulsé par un statoréacteur, lancé grâce à un propulseur-fusée.

Le missile peut emprunter plusieurs trajectoires et évolue à très basse altitude au-dessus de la mer. Son guidage combine une navigation inertielle appuyée par le système chinois BeiDou et un autodirecteur radar actif en phase finale. Les données de cible peuvent être mises à jour en vol grâce à une liaison de données. La portée pour la version export est d’environ 290 kilomètres. D’autres sources citent 500 kilomètres pour certaines variantes chinoises. Le fabricant CASIC, avance une « probabilité de toucher la cible d’environ 90 % ».