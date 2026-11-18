Neuf personnes ont perdu la vie dans la nuit du 17 au 18 novembre, lors de deux accidents distincts survenus dans le sud du pays. Le plus meurtrier a eu lieu à Tamanrasset, où huit personnes ont péri après le choc entre deux poids lourds et une motocyclette, suivi d’un incendie. Le second a coûté la vie au conducteur d’un véhicule, à Tébessa.

Ces drames s’ajoutent à une série noire sur les routes. Selon le bilan hebdomadaire de la Protection civile, 40 personnes sont décédées et 1 710 ont été blessées entre le 9 et le 15 novembre, dans 1 393 accidents. Plus tôt, le 31 juillet, un autocar a basculé dans un ravin à Boumerdès, faisant 25 morts et 44 blessés, un bilan que la Protection civile jugeait alors « susceptible d’augmenter ».

Deux drames dans le sud

À Tamanrasset, le choc s’est produit sur l’axe reliant Tazrouk à Idles, à environ 110 kilomètres de Tazrouk. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de l’hôpital local, et les services compétents ont ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame. La Protection civile a mobilisé trois ambulances et un camion anti-incendie. À Bir El Dheb, dans la wilaya de Tébessa, un véhicule a dérapé avant de se renverser dans un ravin. Son conducteur, âgé de 46 ans, a perdu la vie.