Des centrales de 700 à 1000 mégawatts (MW) pourraient voir le jour en Côte d’Ivoire grâce à l’Algérie. Le PDG de Sonelgaz International, Yazid Djellouli, a indiqué le 11 juin 2026 que des contrats de cette taille étaient en préparation avec Abidjan. Pourtant, aucun accord d’exécution n’a été signé à ce stade, et ni le montant ni le calendrier ne sont connus.

Ainsi, le dirigeant a décrit l’ampleur de la demande ivoirienne et l’ambition de son entreprise, puis il a ajouté : « Avec la Côte d’Ivoire, ce sont des demandes beaucoup plus importantes, pour la réalisation de centrales de 700 à 1000 mégawatts. Nos prochains contrats hisseront l’expertise algérienne sur le toit de l’Afrique. »

Sonelgaz International s’appuie déjà sur deux réalisations récentes. Au Niger, elle a livré une centrale de 40 MW qui fournit environ un cinquième de la production électrique du pays. De même, au Tchad, un chantier de même puissance a été lancé le 8 juin 2026 à N’Djamena, financé par l’Algérie.

Par ailleurs, le dossier ivoirien dispose déjà d’un cadre politique. Le 30 juin 2026, les ministres de l’Énergie des deux pays ont signé à Abidjan un accord de coopération. Celui-ci prévoit un appui technique de Sonelgaz et l’installation d’environ 100 MW de groupes mobiles à court terme.

Enfin, le parc ivoirien dépasse aujourd’hui 3 200 MW. Ainsi, une centrale de 700 à 1000 MW représenterait de un peu plus d’un cinquième à près d’un tiers de cette capacité.