Algérie : une sombre affaire de trafic de visas éclate en Espagne

La police espagnole affirme avoir identifié six biens immobiliers acquis à Alger entre 2016 et 2021 par l’épouse d’un ancien responsable consulaire espagnol dont la valeur totale est estimée à près de 784 000 euros. Toutefois, la mise en cause conteste toutefois posséder des propriétés en Algérie.

Une nouvelle révélation vient alimenter l’enquête sur le présumé réseau de trafic de visas Schengen au consulat d’Espagne à Alger. En effet, selon un rapport de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la police espagnole, l’épouse de Vicente Moreno, ancien chancelier et numéro deux du consulat général d’Espagne, aurait acquis au moins six biens immobiliers dans la capitale algérienne entre 2016 et 2021.

D’après les enquêteurs, ces acquisitions qui représenteraient un montant global de 120 millions de dinars algériens, soit environ 784 000 euros figurent dans un rapport transmis à la juge María Tardón, chargée de l’instruction à l’Audience nationale espagnole. Le média The Objective a rapporté ces informations, également évoquées dans un document de la défense daté du 16 octobre.

Cependant, Amina Nessrine Beljoudi, de nationalité algérienne, rejette les accusations. En effet, par l’intermédiaire de son avocat, elle conteste aussi bien la détention de biens immobiliers en Algérie que son implication professionnelle auprès de BLS, l’entreprise privée chargée de la gestion des rendez-vous et du dépôt des demandes de visa. Le rapport policier évoque également de possibles biens détenus par le couple au Portugal, sans fournir davantage de précisions.

L’affaire concerne désormais six personnes. Vicente Moreno et un employé local du consulat ont été arrêtés en Espagne fin avril. D’un autre côté, trois autres employés consulaires ont été mis en cause en septembre, notamment une secrétaire du consul général et deux agents du service des visas.

Par ailleurs, les enquêteurs soupçonnent ce réseau d’avoir monnayé la délivrance irrégulière de visas Schengen jusqu’à 25 000 euros par famille, avant de blanchir une partie des fonds en Espagne, notamment par l’achat de véhicules.